La véranda: une extension du jardin ou de la maison?

Vu de l'intérieur, l'espace est ample et ouvert. Des portes pliantes permettent un accès facile au jardin et à la piscine, ce qui établit une communication aisée aisée entre intérieur et extérieur. Le mobilier de style classique complète et résistant aux intempéries inclut un salon, une table et des chaises qui donnent tous l'impression de durabilité et de style. Les fenêtres du plafond de verre permettent de faire circuler l’air pendant les journées chaudes, ou simplement quand l’espace déborde d’invités, particulièrement en hiver.