homify 360°: le charme de la Catalogne rurale

Au rez-de-chaussée se trouve l’espace de réception de la maison. Les volumes sont amples, on trouve peu de cloisons. La sensation qui domine ici est celle du calme et de bien-être. Les tons orangés de l’éclairage apportent de la chaleur et de la convivialité. Les tonalités crème et gris et l’élégance rustique contribuent à la création d’un intérieur qui semble intemporel. Si, d’après l’extérieur, on avait pu imaginer un intérieur plus rudimentaire, on trouve tout au contraire une pièce particulièrement élégante, à l’image du sol en céramique pavé, dès que l’on franchit le seuil de la maison.