Cacoon: entre confort et convivialité!

La Cacoon est constituée d'un mélange de polyester, coton et de voile. Vous avez bien entendu ! De voile! Ceci n'est pas le fruit du hasard, les fondateurs du studio Hang in Out également inventeurs de la Cacoon sont des experts dans la fabrication de voile pour yachts.

Ainsi la forme de la Cacoon n'a rien d'anodin : les deux experts Sarah et Nick ont été inspirés par le cocon d'un oiseau de tisserand, qui les a impressionné lors d'un voyage au Mexique.