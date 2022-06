Comment décorer un salon avec des coussins?

Il y a une citation célèbre de l'intellectuel français André Frossard qui dit: il ne faut pas abuser des bonnes choses . Cela s'applique à une multitude de situations de nos vies, non seulement en ce qui concerne nos consommations excessives, mais aussi au domaine de la décoration intérieure. Au cours des dernières années, le color blocking et les motifs contrastés ont été au centre des tendances de la mode et du design. Cependant, cette tendance n'est pas aussi facile à exécuter que l'on pourrait le croire. Non, ce n'est pas juste une question de choix des tissus et des motifs au hasard. En fait, les harmonies, les proportions et la symétrie doivent être envisagées afin de garantir qu'une couleur ou une texture ne soit pas criarde et ne gâche pas l'équilibre de l'espace.

Cette déclaration s'applique très bien au choix et à l'utilisation de coussins sur les canapés et fauteuils de nos salons. Il s'agit en effet d'une tâche plus complexe que l'on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup de facteurs à considérer et il est important de vous poser les questions suivantes:

- Essayez-vous d'ajouter de la texture ou de la couleur à la pièce?

- S'agit-il d'une pièce lumineuse et aérée ou petite et sombre?

- Quel est l'environnement du logement? (Urbain, campagnard, maritime… )

- Y a-t-il d'autres couleurs, textures ou motifs déjà présents dans l'espace qui pourraient jurer?

- Voulez-vous créer un contraste ou un équilibre?

- Quel est l'aspect global, le thème ou le style que vous essayez de créer? (Moderne, classique, éclectique… )

Une fois que vous aurez choisi ce que vous voulez, vous pourrez commencer votre mission de sélectionner les coussins pour vos canapés. Aujourd'hui, sur homify, nous avons mis en place un petit guide pour vous aider à effectuer avec succès ce défi. Jetez un œil…