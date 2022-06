10 Splendides Aménagements Extérieurs!

Et pourquoi ne pas marier le végétal au minéral comme dans ce très beau jardin entouré par cette splendide palissade? Deck-linéa associe astucieusement ici l’aluminium au bois composite et de ce fait combine les propriétés des matériaux offrant ainsi une meilleure résistance et plus de durabilité. Réalisées sur mesure et personnalisables suivant les teintes et les motifs des lames de bois, les palissades vous offre une multitude de possibilités pour exprimer ce qui vous convient le mieux. Le mobilier de jardin s’associe à la perfection avec la couleur du bois ! Les petits graviers, les différentes plantes et les fleurs font de cet aménagement d’extérieur un pari réussi!