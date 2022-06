Tentsile : des tentes suspendues incomparables!

Derrière cette marque audacieuse se cache également une grande préoccupation écologique. L'équipe espère en effet que cette nouvelle façon de faire du camping puisse montrer aux gens qu'il est important de penser à notre impact sur l'environnement et, ainsi, d'adopter une attitude plus respectueuse de la nature. Peut-être ainsi qu'un jour, quand tous le monde aura pu observer la forêt du haut des arbres, dans leur Tentsile, ils pourront commencer à donner plus de valeur à la nature et aux arbres et, en même temps, passer plus de temps à l'extérieur dans le confort et la sécurité.