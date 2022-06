Noël à travers le monde : L'Espagne

Passée la Saint-Sylvestre, alors que le reste de l'Europe pensent déjà à débrancher les lumières de Noël, les Espagnols sont quant à eux toujours en vacances. La venue des Rois Mages est une des traditions les plus profondément enracinées dans le pays et aussi l'un des plus tendres, surtout pour les enfants. Chaque ville et village espagnols accueillent le Défilé des rois le 5 janvier dans l'après-midi. Melchior, Gaspard et Balthazar sont les trois Rois Mages venused’Orient, suivant une étoile, ils parvinrent jusqu’à Bethléem afin de rendre visite et offrir des cadeaux trois présents à l’enfant Jésus. Faisant partie des personnages les plus populaires auprès des enfants, ses Majestés les Rois Mages reçoivent les lettres des petits Espagnols pressés de leur raconter à quel point ils furent sages durant l'année et quels cadeaux ils aimeraient recevoir le 6 janvier.