La belle équipe : un gym de boxe luxueux

Après une longue séance d'entraînement, quoi de mieux que de prendre une douche rafraîchissante et se détendre dans le vestiaire! Et nous sommes ici bien loin des traditionnels vestiaires de gym! Nous découvrons, au contraire, un espace luxueux et sophistiqué, qui met de l'avant tout le confort d'une salle de bain privée. La palette de noirs et de blancs est ici traitée de manière très minimaliste et pure, donnant de la fraîcheur à la pièce. On apprécie, entre autres, les carreaux noirs au sol, les briques blanches du dosseret, de type métro parisien, et les multiples miroirs qui font briller cet espace sophistiqué.

En définitive, le projet du centre de boxe thaï de La belle équipe est à la fois cohérent et contemporain, réutilisant à merveille les caractéristiques d'origine du bâtiment Art nouveau et introduisant des éléments graphiques et design. Pour découvrir plus d'espaces sportifs élégants, nous vous suggérons cet article sur des halls sportifs design.