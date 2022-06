Une Maison pour Profiter des Quatres Saisons

Comment devrait-être la maison idéale, dans laquelle on peut profiter de toutes les saisons? Une maison où la température ambiante serait agréable toute l'année sans besoin de chauffage conventionnel ou d'appareils pour air conditionné. L'habitation que nous vous présentons aujourd'hui en est capable, grâce à sa conception bioclimatique.

Avant de commencer sa construction, les architectes de House Habitat menèrent une étude géobioloqique complète pour examiner les possibles fractures de terrain, les cours d'eau souterrains et les autres éléments du sous sol qui pourraient produire des changements dans la structure de la maison. Ils suivirent de plus les paramètres du feng shui traditionnel. Cela semble une combinaison pour le moins intéressante, non?! Allons l'observer de plus près…