10 Bancs de Jardin à Bas Prix!!!

On passe à un tout autre registre avec ce banc de jardin et d'intérieur au design très singulier. Fabriqué en acier plat 20 x 3 mm, ce banc est adapté à différents usages, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa finition qui lui donne une grande robustesse (peinture au four avec grenaillage et zingage). On aime beaucoup l'originalité apportée par son socle qui vient soutenir toute la structure. Ceci permet l'absence de pieds et confère un design très futuriste à l'ensemble. L'entrelacement des bandes d'acier plat est du plus bel effet et donne à ce banc de jardin un côté très classe et sophistiqué, tout en restant sobre et élégant. Disposé en extérieur, ce banc impressionnera vos convives et donnera à votre extérieur un côté très chic et contemporain.