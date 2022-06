10 Salles à Manger Contemporaines Uniques!

Subtilité des matériaux et des couleurs, combinaison harmonieuse de styles, indépendamment de la mode, ce sont les maîtres mots de l'architecte lors de la rénovation de cet appartement parisien. Il y a un travail de design intérieur très inspirant dans ce cadre, qui rappelle un «cabinet de curiosités» où les objets d'art hétérogènes coexistent ! Il a acheté et souvent commandé en pièces uniques ou en série limitée. Certes, le designer d'intérieur est le propriétaire, et sait ce qu'il veut. Il affiche dans cet espace ses convictions audacieuses, son oeil et son bon goût. Il offre ici son sixième sens en termes de décoration. Le résultat est une alchimie délicate, obtenue par un jeu subtil de matériaux rares et leur couleur des mélanges, dans un appartement reconfiguré par des murs et des plafonds travaillé pour embellir le décor. La salle à manger est contemporaine à souhait et on adore ce style très original !!