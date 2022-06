Un Espace Barbecue Complet en plein air !!

Les grillades sont une des activités estivales les plus conviviales. Elles s'organisent dans les jardins et sur le terrasses aménagées. Le barbecue est une des meilleurs excuses pour se réunir entre amis et en famille. Cette activité en plein air permet de cuisiner et manger ensemble en prenant le temps de communiquer et rigoler ensemble.

Dans ce livre d'idées nous mettons en avant un projet unique de construction. Il s'agit d'une petite maisonnette sophistiquée et entièrement dédiée à la cuisine.