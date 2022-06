Profil d’architectes : Jean Nouvel

(Creative Commons attribution : Jean-Pierre Dalbéra)

En plus des espaces d'exposition, le projet de Nouvel accueille deux auditoriums (respectivement de 400 et 200 places), un café-restaurant et une bibliothèque. Cette dernière, que l'on peut apprécier sur la photographie ci-dessous est des plus élégantes, conçue comme un impressionnant espace ouvert où s'installent des bibliothèques en bois de Courbaril ainsi qu'une centaine de postes de lecture. On remarque que la lumière joue un rôle significatif dans la définition de l'espace, que ce soit par la lumière naturelle qui filtre au travers des persiennes rouges et lèche le plafond en béton brut ou le rétro-éclairage des étagères qui créent un halo doux et doré dans cette cathédrale du savoir .

En somme, on peut apprécier dans les quatre projets précédents les intentions foncièrement humanistes qui Nouvel apportent à l'architecture contemporaine. Il s'agit en effet de bâtiments qui célèbrent leur contexte social, culturel et climatique d'une manière des plus radicales.