5 idées Simples pour Sublimer votre Maison

C'est à l'architecte français PIERRE BERNARD CRÉATION que nous devons cette superbe habitation familiale contemporaine. Non seulement la terrasse communiquant directement avec l'intérieur offre une zone de choix pour s'y détendre et profiter de l'extérieur, mais en plus l'intérieur est une vraie merveille de design.La cuisine et son îlot central vous laisserons sans voix tant l'impression d'espace est forte et les surfaces planes et brillantes. Enfin, la décoration intérieure finit de rendre cette maison vraiment cosy et magnifique. Êtes-vous prêts à découvrir cette habitation familiale moderne