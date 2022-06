Une salle d’attente transformée en fôret artificielle

Sur la liste des endroits dans lesquels on n’aime pas particulièrement passer du temps, en pôle position, on trouve les salles d’attente. Déjà que l’on vient en général pour un problème de santé pas agréable, mais patienter dans une pièce terne à la décoration douteuse ne nous aide pas forcément à nous relaxer et à nous détendre. Heureusement, il existe des gens qui pensent les choses un peu différemment, comme un cabinet d’orthodontie à Thuringe, dans lequel vous attendez dans une pièce qui ressemble à une clairière.

Cette exceptionnelle salle d’attente a été conçue par [lu:p] Architektur GmbH Depuis plus de dix ans, ils sont reconnus pour leur créativité et leur expertise dans la conception et la création de logements, bureaux et bâtiments publics créatifs.