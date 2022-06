Upcycling Made in France : Coussins en toiles de jute et artisanat

L’éco-design fait partie d'une des préoccupations actuelles des entreprises. Ainsi, un grand nombre de structures l'ont compris et se sont spécialisé dans le bio et le design durable afin d'avoir une approche de plus en plus éco-responsable à laquelle les consommateurs peuvent s'identifier. Nous vous présentons donc Lilokawa qui, par son engagement écologique et son traitement des matières, nous épate chez homify ! Lilokawa est une marque ethnique proposant des objets fabriqués à partir de sacs de café recyclés. Jetez un coup d’œil à leurs coussins en toile de jute ! Auparavant toile du sac de café, ces coussins en toile de jute sont non seulement d'un esthétisme sans pareil mais représentent également un geste bénéfique envers l'environnement. La marque a créé une gamme comprenant des coussins, des corbeilles et des poufs, entre autres, réalisés à partir de matériaux recyclés. Écologie et design ne font qu'un chez Lilokawa.