Tendance hivernale : salons chaleureux

Une autre manière d'aménager un salon confortable et esthétique est d'utiliser une palette d'éléments de décoration d'inspiration maritime, mais au look moderne et minimaliste. On aime bien ainsi cet intérieur de la créatrice Magali Jeanneteau qui met en scène des revêtements clairs et lumineux ainsi que des pièces accents qui lui donnent un esprit doux et romantique. Nous avons un faible pour le tapis en boules de laine, agencé à trois coussins de laine plus volumineux, qui nous rappellent les plages de galets de la côte Atlantique. Même son de cloche pour les fenêtres en hublots, les mignonnes sculptures en forme d'oiseaux échassiers et la branche de bois flotté, dans le coin, qui suggère le paysage côtier d'une manière poétique et élégante. Juste en regardant cette photographie, on pourrait presque la brise marine souffler sur notre visage!

