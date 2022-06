homify 360°: Un hôtel coloré en Ecosse

Cet homify 360° nous conte l'histoire d'un vieux bâtiment qui a été sauvé de la démolition grâce à un projet de rénovation et d'expansion afin de devenir un hôtel de charme dans le comté écossais historique de Caithness. Le bâtiment original était une des propriétés les plus célèbres dans le Royaume-Uni et la restauration réalisée par les architectes du Studio GLM lui a apporté la gloire. Bien plus qu'un simple lifting, de nombreux changements introduits ont donné une nouvelle identité à un hôtel qui conserve les tendances d'accueil classiques écossaises et le confort moderne.