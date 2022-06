Les mois d’été sont pour beaucoup de gens les plus beaux de l’année, car ils nous permettent en effet de profiter de notre terrasse, sur le toit ou dans le jardin. Mais après des mois d’hiver ou simplement au fil des années, une terrasse peut vitre être encombrée ou devenue un peu démodée. Au fil des années, ce que nous trouvions beau de premier abord peut s’avérer peu pratique et devient donc encombrant plus qu’utile.

Pour pouvoir profiter de votre terrasse au mieux, il faut parfois repenser la manière dont la terrasse est aménagée, les meubles qui y sont utilisés, l’usage du revêtement de sol ou bien des fleurs. Nous vous proposons aujourd’hui une liste de 6 idées pour rendre votre terrasse plus confortable et pouvoir profiter encore de votre terrasse au mieux pendant les mois d’été. Regardez ces images et laissez-vous inspirer !