Une Maison Simple mais très Fun!

Il y a des jours où nous avons envie de composer avec des choses plus faciles, plus simples et 100 % efficaces. Et il n’y a pas d’autre moment où nous manifestons ce désir plus clairement qu'en construisant et concevant notre maison. La maison que nous visitons a aujourd'hui été conçue gardant à l'esprit l'esthétique épurée du couple de propriétaires. Ne pensez pourtant pas une seconde qu’ils ont l'intention de vivre une vie monastique! Au contraire, la maison incorpore les besoins des propriétaires, fournissant même à chacun une zone séparée pour poursuivre leurs passions en gardant l'espace assez ouvert pour partager des moments de vie.