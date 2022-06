Prenez de la hauteur avec ces meubles suspendus

La balancelle, c’est un peu la balançoire des adultes !

Il s’agit d'un meuble suspendu qui offre plusieurs places, à la manière d’un canapé, que l’on peut balancer doucement. Très confortable, c meuble suspendu est équipé de coussins pour un accueil douillet et d’une petite toiture en tissu qui permet de s’abriter du soleil. Le balancement nous invite à l'indolence et ce meuble suspendu devient vite un lieu idéal pour faire une sieste ou un peu de lecture. On l’installe dans le jardin pour profiter des beaux jours ou dans la véranda en période plus froide.

La balancelle ne s’en tient plus seulement au métal comme c'était le cas jadis. Aujourd’hui, la forme de ces meubles suspendus s'est modernisée pour devenir plus originale. On trouve ainsi des balancelles design, romantiques… On vous conseille cependant un modèle en bois comme celui-ci. En effet les meubles suspendus en bois présentent un aspect très naturel dans le jardin. De plus cette matière ne nécessite pas un gros entretien, il faut seulement le rafraîchir au bout de quelques années.