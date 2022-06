Noël à travers le monde : L'Allemagne

Noël en Allemagne ne se limite pas seulement à la veille de Noël et aux deux jours de fête traditionnellement fériés. La période de Noël démarre quelques semaines auparavant, plus précisément quatre dimanches avant Noël, le premier dimanche de l'Avent. Les marchés de Noël ouvrent leurs portes et il est grand temps de décorer l'appartement pour Noël. L'accent est mis sur la couronne de l'Avent avec ses quatre bougies, qui sont allumées une par une chaque dimanche de l'avent. Durant cette période, on passe du temps avec ses amis et en famille. On en profite pour grignoter des biscuits et manger du pain d'épices et boire du punch.