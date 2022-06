Détour en cuisine!

Romain Giraud nous présente ses dessous-de-plat modulables. Avec leurs formes originales et diverses, il vous sera possible de composer plusieurs scénettes et bals dansants gastronomiques. En utilisant un alphabet de formes, ces objets proposent plusieurs combinaisons différentes. Créez donc un chemin d table avec cesdessous-de-plat et racontez une histoire à vos invités le temps d’un repas.