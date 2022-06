Pierre et Bois pour Intérieur Chaleureux

Parmi tous les projets d'intérieur contemporains aux formes géométriques et épurées, nous avons le plaisir de trouver cet intérieur plus traditionnel et chaleureux de type maison de campagne, qui regorge de petites particularités toutes aussi intéressantes les unes que les autres.

Commençons par le rez-de-chaussée : agencé de façon traditionnelle, avec la cuisine bien séparée de la salle à manger, l'espace du rez-de-chaussée offre un espace relativement large et chaleureux. On adore le mélange des pierres sur les murs et du bois dans les poutres qui viennent soutenir le plafond et sur lesquelles l'escalier est attaché. L'espace est bien géré, avec une ouverture sur la salle à manger sur la droite, et continue vers le fond de la pièce sur la gauche. Bien que traditionnelle, cette maison est agencée de façon très ingénieuse et fonctionnelle.