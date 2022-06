6 pièces de mobilier au design insolite

Commençons notre sélection par le bureau « Récup » présenté par le créateur Jérôme Dayot. Ce bureau aux formes élégantes possède un design tout-à-fait décalé. L'asymétrie des planches qui le composent, participe à son originalité et lui confère un air contemporain et moderne. Son nom évocateur « Récup », nous laisse deviner que ce bureau a été fabriqué grâce aux pièces de bois en surplus et non utilisées entreposées dans l'atelier du créateur. Ainsi, noyer et chêne massif sont délicatement enchevêtrés afin de garantir harmonie et légèreté. Le design est signé de Fabien Masnada.