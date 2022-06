De 2 à 1 : fusion de deux appartements

Si vous êtes assez chanceux pour posséder deux appartements l’un au dessus de l’autre, vous vous demandez peut-être comment les combiner pour ne faire qu’un seul et même appartement. Nous vous montrons aujourd’hui la solution de Architektur Sommerkamp nos experts ayant eu la lourde tâche de transformer deux étages d’un immeuble datant de plusieurs siècles en une maison confortable et moderne pour une jeune famille. Le défi principal : que les chambres petites et exiguës aient l’air grandes et lumineuses.