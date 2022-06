Découvrez Les Marches Night Club à Cannes

Vous avez peut-être déjà entendu parler des Marches à Cannes, le club exclusif qui accueille la crème de la crème des célébrités hollywoodiennes lors du célèbre festival de cinéma et la jet-set internationale le reste de l’année. Pour se faire un nom à Cannes, les établissements rivalisent férocement, et c’est à celui qui sera le plus glamour, le plus élégant. Les Marches ont donc fait appel à Glow Deco pour repenser le design, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En trois saisons seulement, le club a fait peau neuve et brille maintenant d’une aura glamour, ce qui devrait séduire le public exigeant de Cannes.