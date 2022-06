Une ferme moderne avec des éléments industriels

En plein milieu de la paix et du calme de la campagne, avec une vue sur les prés et les forêts vertes environnants, cette ferme charmante avec assez d'espace, mais aussi avec tous le confort moderne et une touche de design industriel est vraiment étonnante ! Nous vous montrons aujourd'hui une ferme moderne monumentale avec des éléments industriels. Le projet d'Arend Groenewegend Architect BNA n’est pas encore fini, mais vous pouvez déjà voir que le résultat final sera incroyable.