3 Relooking CHOC de Balcons en Terrasses de Rêve!!

En seulement deux semaines, ce petit balcon situé dans un appartement de Hambourg (en Allemagne) a complètement été repensé, pour devenir un vrai havre de calme et de sérénité. Les experts ont avant tout écouté les besoins et les préférences de leur client : dans le cas présent, prendre son café matinal, se relaxer, et aussi profiter du barbecue durant les mois d’été, tout cela en moins de 2 mètres carrés. Le résultat est stupéfiant : l’endroit est cosy et personnel et reflète les goûts des habitants grâce à l’utilisation de leurs couleurs favorites (le noir, le blanc et le rouge). En plus des plantes en jardinière, un must quand on vit en ville, on aime particulièrement le barbecue intégré !