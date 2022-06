Une Ferme rénovée avec une touche de Modernité

La salle de bains est un endroit où l'on peut se nettoyer de nos soucis et nos angoisses. On s'y prélasse, on prends du tant pour soi afin de se recharger d'énergie positive. Lors de la conception d'une salle de bains, si vous prenez cela en compte, vous choisirez des matériaux naturels, des couleurs calmes et une esthétique simple et épurée. Par exemple ici, les murs sont fait d'une pierre naturelle, le sol est d'un beige crème rassurant et les placards sont construits à partir d'un bois noble. Cette dernière pièce est une vraie réussite, unique en son genre elle reste avant tout particulièrement cosy.

