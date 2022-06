Une Maison Familiale Extraordinare

L'architecte brésilien Nicolas Kilaris Achilles s'inspire des formes naturelles pour créer ses projets architecturaux. On y retrouve la fluidité des vagues et la douceur courbe des vallées et des montagnes. Casa Refugio da Mata fait partie de ces projets exceptionnels. Venez visiter cette villa qui se fond à merveille dans son environnement naturel et qui offre un cadre de vie exceptionnel à ses habitants.