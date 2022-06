5 Maisons Estivales et leurs Splendides Cuisines !

Cette grande maison mexicaine est composée de deux étages et d'un grand balcon. Sa terrasse est presque entièrement exposée au soleil et une grande piscine est à disposition de ceux qui auraient besoin de se rafraîchir. La partie semi-couverte abrite en fait une cuisine d'été parfaitement aménagée.

Cette cuisine d'été mélange tradition et modernité. Simple et colorée, elle est composée de l'essentiel. Un lavabo et une grillade sont les éléments centraux de cet espace de travail. À ceux-ci s'ajoutent un petit frigo et une table à manger pour le service. Cette cuisine est située en partie à l'ombre et a également un ventilateur suspendu au-dessus de la table pour rendre les repas plus agréable lors des journées de grosses chaleur.