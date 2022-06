homify 360° : un auditorium français contemporain

Un demi-tour pour apprécier la vue qu'ont les chanteurs sur la salle lors de leur prestation. Les sièges ont été conçus en contreplaqué clair et en textile noir, créant une perspective harmonieuse avec les différents revêtements de la salle. On peut encore une fois remarquer la simplicité des interventions architecturales, que ce soit au niveau de la volumétrie de la salle – qui permet une grande polyvalence -, au niveau des finitions – brutes et élégantes -, et au niveau des appareils de ventilation et d'éclairage – simples et honnêtes.

En somme, il s'agit d'un projet exemplaire, qui nous prouve que parfois simplicité rime avec élégance et qu'une économie de moyens pour donner naissance à des espaces spectaculaires.