Jury : un café design dans une ancienne prison

Les formes et les motifs géométriques forment également une grande partie du concept de l'équipe de Biasol. Ainsi les arrangements triangulés des poutres au plafond ainsi que sur le mur du fond et le comptoir de service donnent à Jury une personnalité dynamique et vivante. De plus, les tables et les tabourets reprennent ces formes géométriques pour leur structure, créant ainsi un intérieur harmonieux et cohérent, où tous les éléments du décor se répondent et se miroitent l'un dans l'autre.