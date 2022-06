World AIDS Day : meubles et objets rouges

Ce 1er décembre 2014 marque la 26e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, aussi connue sous le nom de World AIDS Day. Cette date spéciale, établie par l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU, est l'occasion idéale de sensibiliser et se renseigner sur le sida et le VIH, une maladie infectieuse qui touche plus de 35 millions de personnes dans le monde. Depuis sa fondation, cette journée est symbolisée par un ruban rouge qui exprime notre solidarité aux personnes atteintes par la maladie ainsi que leurs familles et amis. Le rouge est en effet une couleur qui évoque la compassion, l'honneur, le réconfort et l'espoir.

Nous avons décidé chez homify.fr de faire notre petite part aujourd'hui pour aider à la sensibilisation de la lutte contre le sida en vous présentant une série de meubles et de projets design qui mettent de l'avant la couleur rouge. C'est donc une occasion pour, d'une part, avoir une pensée pour les personnes affectées par le VIH et d'une autre, vous présenter des projets inspirants et rassembleurs.