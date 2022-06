Une Maison Familiale à l'intérieur Surprenant !!

On voit ici la même pièce qu'auparavant mais depuis le salon cette fois. C'est ainsi que l'on continue à apprécier l'aménagement des lieux, qui se fait sans heurts grâce à la structure élaborée par les architectes. Le mobilier du salon est sobre, il y a de la place pour toute la famille. La cuisine, ouverte sur le salon, est moderne et fonctionnelle. On peut s'y retrouver à plusieurs sans se marcher dessus, et la salle à manger se trouve dans sa continuité. Mettre la table, passer les plats, débarrasser, tout cela se fait en un clin d'oeil, et il n'y a plus qu'à passer au salon pour apprécier un film!