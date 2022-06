Noël à travers le monde : la France

Les marchés de Noël sont un grand classique en Alsace mais aussi dans de nombreuses autres régions. Ces spectacles féeriques sont généralement installés la dernière semaine de novembre jusqu'à la fin novembre. Ainsi, ils créent une ambiance particulière sur les places des villes sur lesquelles ils fleurissent. Le week-end, on se balade en famille le long de ces petites échoppes illuminées formant un village de Noël en découvrant des produits souvent artisanaux et propres à la région. Vin chaud, crêpes, et gâteaux à la cannelle permettent de réchauffer les cœurs et sont de rigueur à la création d'une atmosphère des plus magiques.