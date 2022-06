Une Maison en Harmonie avec la Nature

Comme on l'appercevait sur la photo précédente, une pièce est construite en avancée: Ell est montée sur pilotis ronds. Voilà une cuisine vaste et aérée, qui pourra tout aussi bien servir de salle à manger. Les arbres seront un spectacle quotidien dès le petit déjeuner, et grâce aux baies vitrées le soleil bordelais entrera sans être agressif du fait justement de ces arbres qui entourent la pièce et en font un cocon chaleureux… Alliant verdure foisonnante et construction maitrisée, l'agrandissement de cette maison se fait en utilisant et en respectant les lieux et leur potentiel.