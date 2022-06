Une Maison Familiale au Luxe Caché !!

La communication entre extérieur et intérieur est permise par la vaste porte-fenêtre que précédemment nous avons vu. Le contraste entre le style minimaliste des intérieurs et le façade est vraiment fort et net, et pour ce motif l'habitation de montagne est hors du commun. Les 65 m² sont distribués et utilisés de manière à otpimiser l'espace en le faisant paraître plus grand: nous nous trouvons ici dans la zone jour qui unit cuisine et salon.