Lifting XXL pour Tout Moderniser

Si la bâtisse semblait solide et bien implantée auparavant, elle gagne maintenant en légèreté grâce aux changements dont sa facade a bénéficié. Les pierres ont été blanchies, les balcons ont été remplacés, ainsi que certaines parties de la facade, sous le toit. Le bois est maintenant partout présent sous sa couleur dorée naturelle, cette couleur chaude qui se marie si bien avec les vieilles pierres et attire la lumière pour donner encore plus de charme et de douceur à cette bâtisse. Fièrement dressée vers le ciel, surplombant de vastes étendues, que ne donnerait-on pour y passer un moment de repos…

Voyons à présent quels trésors sont cachés derrière un extérieur si prometteur!