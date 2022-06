Une Fabuleuse Maison Familiale !!

Des formes futuristes rares remplissent aussi le large espace de la cuisine et de la salle à manger. Au début, le plan présenté par les professionnels aux propriétaires était d'un espace propre et organique, mais il fut délaissé en faveur de l'idée d'une ambiance plus moderne et futuriste.

Voila le résultat: une cuisine hyper moderne et originale avec une salle de séjour plus stylisée. L'effet esthétique fournit une manière de vivre efficace . Des pièces de design ponctuent l'espace çà et là: les chaises de la table, et la lampe en sont la preuve vivante