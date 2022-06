Un Mystérieux Design Sort de Terre.

Le succès d'une bonne réalisation est avant tout une bonne conception. Bien construire une maison, résulte d'une bonne planification architecturale des différentes pièces que constituent la cuisine, le salon, la salle à manger, la douche, les couloirs, si possible la cave et le garage. A cela j'ajoute le design d'une éventuelle piscine, les finitions du sol avec des carreaux des pierres ou du parquet, et un bon choix des couleurs et motifs pour la décoration murale.

C'est dans ce sens que homify projette à travers cet article, le projet de la Villa Gaïa réalisé MAAD ARCHITECTES ( architectes à Marseille ) qui est une parfaite illustration de la concrétisation d'une architecture bien agencée.