10 Astuces Simples pour un Jardin Design

Pour un jardin de style, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup: quelques idées simples et un peu d'astuce permettent de créer une décoration design et unique pour un jardin personnel et plein de caractère.

La décoration du jardin dépend bien sûr du paysagisme, mais aussi de nombreux détails et éléments plus subtils qu'il serait dommage de négliger, tant ils transforment l'ambiance de manière radicale: mobilier de jardin, choix des plantes et des végétaux ainsi qu'éclairage en font notamment partie.

Nous vous proposons donc une sélection d'idées pour aménager son jardin ou sa terrasse: bien souvent, il suffisait simplement d'y penser!