10 Magnifiques Terrasses et Vérandas

Une terrasse Image’In signe, qui donne la place et l'expression à des plantes entre les bétons, est une réalisation magnifique entièrement réalisé sur mesure par M. Bruno Oizan-Chapon Paysagiste qui a conçu et réalisé ce projet à la fois design et de grande qualité. Nous retrouvons ici un agencement précis et minutieux où chaque jardinière, chaque luminaire et mobilier de jardin trouvent sa place. Cette place laisse une grande expression à la lumière du soleil qui illumine la terrasse et les mobilieirs qui y sont.