Extension VRAIMENT Pas Comme Les Autres.!!

L'extension du flanc droit permettre la restructuration extérieure, permettant à cette maison en pierre et aux petites ouvertures traditionnelles, de prendre un petit coup de projecteur avec son agrandissement en ossature, et son bardage bois qui lui permet de dégager un minimum de design pour une habitation classique. L'on pourrait donc profiter de ses espaces extérieurs non utilisés et défraîchis pour les rendre plus utiles et plus opérationnels.