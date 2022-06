Cadeaux de Noël: notre petite sélection!

Bien sûr, quand les enfants sont encore très petits, les cadeaux sont souvent des jouets, des jeux d’éveil ou des présents utiles tels que des vêtements. Parce que c’est Noël, on a choisi de vous présenter des articles qui ont une touche de magie et que vous aurez plaisir à garder et regarder durant de longues années. Les créations de Bella Cicci sont de cet ordre. Réalisées en tissu biologique, elles sont également originales et ludiques. Les doudous Loula sont plein de fantaisie et de poésie : Loula Petit Pois et Loula Ciao séduiront à coup sûr les enfants et leurs parents. Petite précaution néanmoins : veuillez à démasquer Loula si l’enfant a moins de trois ans.