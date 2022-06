9 Magnifiques Maisons Chargées d'Histoire

L'AGENCE APOLLINE TERRIER architecte intérieur à Paris, nous dévoile cette maison de trois niveaux, qui avait une seule pièce d’eau. Après des travaux de modernisation, ont été créés 3 salles de bain confortables en utilisant les volumes aux deux extrémités de la maison, a été effectuée une légère modification de toiture, et ont été réalisés plusieurs passages et niveaux pour créer des accès pratiques et faciles.

Cette maison peu lumineuse à l’origine est devenue plus claire grâce aux grandes ouvertures qui ont été ajoutées ainsi qu’à la trémie dans le salon. Cette ouverture dans le plafond apporte une dimension plus importante et ainsi que de l’espace. L’éclairage a été entièrement repensé pour agrandir visuellement cet appartement un peu sombre au niveau des espaces de circulation. Il est donc possible de moderniser son manoir en ne dérangeant pas son style classique.