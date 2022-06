homify 360° : une maison en briques contemporaine

Le noyau central de la maison, et probablement notre pièce préférée, est la cuisine moderne. Elle est composée d'un îlot ultra-moderne en acier inoxydable et des appareils électroménagers intégrés dans le mur de briques. Les fenêtres, du sol au plafond, qui ont été installées sur deux des façades de la cuisine, fournissant un éclairage naturel agréable qui donne à la pièce un esprit joyeux et lumineux. La conception ouverte et libre des espaces fait la cuisine un espace de transition fluide, unissant toutes les pièces de la maison.