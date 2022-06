Mugs & Co.

A la maison ou au bureau, face à un ordinateur ou à un feu de cheminée, seul ou avec des amis, pour les petits ou pour les grands, les mugs font partie de notre quotidien. Ils reçoivent notre café brûlant, voient l’eau se teinter par le thé qui s’y infuse, et réchauffent nos mains quand il fait froid. Article pratique et esthétique, le mug a tout pour nous séduire. Et parce qu’ils sont toujours plus originaux, ils s’affichent dans nos cuisines et contribuent à la décoration de la maison.