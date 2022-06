Aménager ses combles: l'exemple d'un petit duplex parisien

Situé dans le 17ème arrondissement de Paris, ce duplex se trouvait dans un très mauvais état général. De plus, il manquait d’espace et de lumière. Une rénovation complète, impliquant une utilisation optimisée des combles, avec installation de velux pour faire entrer la lumière dans les pièces de l’étage supérieur a été réalisée. Pour cela, il a fallu commencer par revoir les hauteurs sous plafond comme souvent lors de l’aménagement de combles. En effet, en fonction de la pente de votre toit et de la hauteur du faitage, il peut être nécessaire sur surélever le bâti. Ici, Solenne Brugiroux a joué sur la hauteur d’un plafond qu’elle a rabaissé afin de gagner de l’espace sur l’étage supérieur. On peut apercevoir ce jeu sur cette photo, notamment quand on observe l’espace entre les huisseries et le plafond. Afin de contrebalancer cette perte de hauteur, des spots ont été incrustés dans ce nouveau plafond sur la totalité de l’étage inférieur.